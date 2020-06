citesteDobrogea: 6 iunie una mie noua sute saizeci si opt. Protocol de infratire Constanta-Sulmona. Cine-si mai aminteste?

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta continua actiunile de dezinfectie in oras.Strazile, trotuarele si parcurile din municipiu sunt dezinfectate zilnic, conform unui grafic bine stabilit, transmite Primaria Constanta.Astazi echipele au actionat in centrul Constantei, pe strazile: 1 Decembrie 1918, Atelierelor,…

- Astazi se implinesc 68 de ani de la nasterea regretatului compozitor Dumitru Lupu. Nascut la Giurgiu, pe 25 mai 1952, Dumitru Lupu si a legat definitiv numele de Constanta si de cea mai veche provincie romaneasca, fiind compozitor al imnului Dobrogei, initiator al Festivalului Mamaia Copiilor, dirijor…

- Prima pictura a fost executata in ulei de pictorul Gh. D. Mirea, mult discutata sub aspect religios si considerata la acea vreme ca necorespunzatoare In aceasta Catedrala se afla icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului facuta in 1932 dupa vestita icoana "Prodromita"Piatra de temelie a celei mai…

- Ion Banescu, ctitor al Constantei moderne Nascut in judetul Neamt in urma cu 170 de ani dupa unele surse, in luna mai 1850 , Ion Banescu a insemnat enorm pentru Constanta secolului XX.Dupa un sfert de veac de la revenirea Dobrogei sub administratie romaneasca, principalul oras al provinciei avea inca…

- Astazi, echipele Serviciului Gestionare Spații Verzi au acționat in centrul Constanței și in cartierul Tomis III iar maine vor fi prezente in zona centrala, Tomis III, Dacia și CET. Lucrarile de toaletare/corecție a arborilor se realizeaza conform Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea…

- Arheolog, geolog, biolog, cercetatorul Constantin Scarlat este cel care a intocmit prima harta a reliefului submarin si a resurselor platoului continental al Marii Negre, de la Callatis, Tomis si Histria. Nascut la 21 mai 1935 in localitatea Costisa, judetul Neamt Constantin Scarlat a fost un cercetator…

- Cunoastem bine faptul ca din veacul al VII lea i.Hr. colonistii greci au inceput sa intemeieze asezari si pe tarmul vestic al Pontului Euxin. Ei numeau litoralul dobrogean de astazi Pontul Stang intrucat acesta se intindea in stanga corabiilor lor atunci cand veneau din Mediterana prin stramtoarea Bosfor.…