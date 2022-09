Citește și te crucește cum se laudă DNA… 1 total views …in conferința aniversara dedicata implinirii a 20 de ani de la apariția unei structuri independente anticorupție in Romania. Inființarea Parchetului Național Anticorupție in anul 2002, transformat apoi in Departamentul Național Anticorupție și in anul 2005, in Direcția Naționala Anticorupție, a fost o necesitate a istoriei societații romanești post decembriste. Cetațenii Romaniei erau dezamagiți pentru ca țara era captiva unor rețele care fraudau resursele publice și, de asemenea, puneau in pericol intrarea țarii in Uniunea Europeana. Lupta anticorupție era o condiție esențiala… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

