https://www.ziarelive.ro/stiri/citeste-si-economiseste-4-carti-din-care-inveti-cum-sa-pui-bani-deoparte.html O educatie financiara sanatoasa se deprinde inca din copilarie sau cel putin asa ar trebui. Din pacate, in Romania, aceasta materie nu-si gaseste loc in clasele primare sau gimnaziale si multi oameni pornesc in viata cu un dezavantaj major, spun specialistii: acela ca in loc sa puna banii sa munceasca pentru ei, muncesc ei pentru bani. Exista insa solutii, iar una dintre ele este autoeducatia. Mai precis, citirea cartilor din sfera de business si economie poate face minuni atat pentru antreprenori, cat si pentru oamenii simpli, care nu mai reusesc sa-si gestioneze banii si cauta modalitati de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner duce o viața simpla și nu-i place sa epateze. De mulți ani, ea locuiește in Franța, acolo unde se bucura de un real succes, precum și cel din Romania. Nu a fost niciodata ahtiata dupa bani, credința fiind singurul lucru care o implinește. Recent, Rona Hartner a trecut printr-un divorț ,…

- SONDAJ: 9 romani din 10 vor sa isi creasca nivelul cunostintelor financiare 5 romani din 10 considera ca au cunostinte financiare destul de bune, conform unui sondaj online care i-a indemnat sa isi autoevalueze nivelul de educatie financiara; 9 din 10 romani vor sa isi creasca nivelul actual de educatie…

- Catalin Moroșanu este pregatit sa se dezbrace de secrete, marturisind ca a inceput sa scrie o viața despre viața lui și despre toate experiențele care l-au marcat. Sportivul a afirmat ca și-a descoperit un nou talent, și anume scrisul, care vine cu parți bune și cu parți mai puțin bune, spunand ca aceasta…

- Vica Blochina le transmite celor care o critica sa iși vada de viața lor, pentru ca ea are planuri. Fosta prezentatoare de la Pro TV ae 46 de ano și nu se mai ascunde. ”Pe mine nu ma intereseaza ce zice lumea! Daca te distrezi, toata lumea te judeca și te vorbește. Oricine ar vrea sa aiba o viața…

- Banii sunt energie, iar energia este o resursa nelimitata. Pornind de la ințelegerea energiei banilor, in sine și a nivelului la care te situezi raportat la ei, vei putea sa ai o viziune mai clara asupra a ceea ce vrei sa devii și unde vrei sa ajungi exact. Numai și numai apoi vei putea sa urci la niveluri…

- Plecata de noua ani din Romania, sora mai mica a Monicai Gabor și-a gasit fericirea pe meleaguri straine, tocmai in Emiratele Arabe. Ramona are un iubit instarit și duce viața pe care și-a dorit-o, in Dubai. Viața secreta a Ramonei Gabor din Dubai Ramona Gabor a fost cat se poate de discreta cu viața…

- Inna e una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Artista e recunoscuta și la nivel internațional, piesele ei se aud in multe radiouri din strainatate. In 2011, aceasta a fost cel mai bine platita cantareața din Romania, iar acum, in 2021 face declarații despre situația ei financiara. Spune…

- Abia dupa 8 ani, i-am iertat pe cei care mi-au distrus viata, mi-au curmat cariera politica si m-au aruncat pe nedrept in penitenciar. Iertarea a venit ca o eliberare, chiar daca ma aflam in penitenciar. In acel moment s-a ridicat valul. Greutatile de pe sufletul meu s-au evaporat si am putut din nou…