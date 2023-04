Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13.03.2023-02.04.2023, ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație au pus in executare zece decizii prin care a fost dispusa expulzarea a zece straini depistați in situație de ilegalitate. Drept urmare, au fost indepartați de pe teritoriul Republicii Moldova straini originari din: Guineea…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca in punctele de trecere a frontierei, in ultimele 24 de ore, fluxul de persoane a constituit 35 537 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 18 001 traversari persoane. Mai multe traversari au fost…

- Doi cetațeni straini au fost documentați de ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS), fiind banuiți de implicarea in tentative de destabilizarea situației interne din Republica Moldova, cu provocarea schimbarii prin violența a oranduirii constituționale. Potrivit unui comunicat al SIS,…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova anunța ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 333 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 317 traversari persoane.

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 131 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 328 traversari persoane. De asemenea, cu referința la traversarea frontierei…

- In ultimii 25 de ani de cand a inceput marea migrație, populația Republicii Moldova de pe malul drept a Nistrului s-a redus cu peste un milion de persoane – de la 3,65 milioane acum 25 de ani la 2,6 milioane in prezent, scrie Ziarul Național. „Astfel, in 25 de ani, populația republicii s-a redus cu…

- Republica Moldova iși poate in sfarșit cunoaște populația reala. O noua metodologie internaționala de calcul al populației cu reședința obișnuita, implementata de Biroul Național de Statistica (BNS) al Republicii Moldova, cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) din Moldova și…

- Pe parcursul anului 2022, in adresa Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova au parvenit 923 petiții. Din numarul total, 572 petiții au fost adresate de catre persoane fizice, 296 - de catre persoane juridice, 13 - colective și 42 - petiții anonime, anunța instituția. Printre cele…