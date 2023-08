Cîte contracte directe a semnat pînă acum "Apă-Canal Chișinău" Procesul de incheiere a contractelor directe de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare cu proprietarii de apartamente din blocurile locative, continua. Potrivit Apa-Canal Chișinau (ACC), pe parcursul anului 2023 au fost incheiate contracte directe cu aproximativ 5 900 proprietari/locatari de apartamente, in baza cererilor depuse, inclusiv pe parcursul luni Citeste articolul mai departe pe noi.md…

