Conform ultimelor date actualizate, la data de 15 ianuarie, nicio instituție de invațamint general din țara nu activeaza la distanța din cauza carantinei, iar 7 clase se afla in autoizolare. Numarul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este de 102, iar 1114 elevi au fost plasați in regim de autoizolare. 163 de cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu noul Coronavirus și 86 se afla in izolare.