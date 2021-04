Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele din capitala ar putea in curind sa fie redeschise. La ședința saptaminala a Primariei Chișinau, edilul Ion Ceban a solicitat ca municipalitatea sa expedieze o o solicitare in acest sens catre Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica. „In aceasta saptamina sa venim cu o solicitare…

- Primaria Chișinau a dat startul acțiunilor de prevenire și combatere a căpușelor și a altor dăunători din parcurile capitalei. Pe parcursul săptăminii curente, angajații I.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, au prelucrat chimic spațiile verzi din sectoarele Rișcani și Buiucani,…

- Daca se determina un ciștigari, intr-un termen de pina 6 luni de zile, primele autobuze noi vor ajunge la Chișinau. Cel puțin asta declara primarul general, Ion Ceban, potrivit caruia, obiectivul sau este transpus in angajamentele facute in fața cetațenilor. „Iata autobuzele, acum este o licitație noua.…

- Și in acest an Paștele va fi sarbatorit, cel mai probabil, intr-un cerc restrans, iar de Paștele Blajinilor cimitirele ar putea fi inchise. Cel puțin asta a anunțat Ion Ceban in timpul ședinței de astazi a Primariei.

- Din lungimea totala a strazii renovate Albișoara de aproximativ 4 kilometri, exista citeva zeci de metri cu probleme, in special in zona podului de pe strada Mihai Vitazul. Despre acest lucru a declarat primarul capitalei Ion Ceban in cadrul ședinței operative de astazi a serviciilor municipale. El…

- CHIȘINAU, 22 mart - Sputnik. Activitatea unitaților de alimentație publica din municipiul Chișinau, care nu respecta masurile Comisei Extraordinare de Sanatate Publica, ar putea fi suspendata. Primarul Chișinaului i-a amenințat pe cei care activeaza in domeniu și nu respecta regulile impuse in contextul…

- 354 de guri de canalizare pluvială au fost curățate in capitală pe parcursul săptăminii trecute. Despre asta anunța primarul capitalei, Ion Ceban, potrivit caruia, zilnic, in această activitate sint antrenați muncitori din cadrul I.M.Regia „Exdrupo” cu mai multe unități de tehnică. „Doar…

- Interpretul Vlad Codreanu este nemulțumit de faptul ca strazile din Chișinau nu sunt prevazute pentru bicicliști. El și-a exprimat nemulțumirea in cadrul interviului exclusiv oferit pentru SHOK.MD și s-a adresat primarului capitalei, Ion Ceban, cu speranța ca mesajul va fi auzit, iar problema – soluționata.