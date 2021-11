Cît trebuie să dormim pentru a fi sănătoși Somnul este cea mai sensibila forma de relaxare. Odihna este energia de care avem nevoie a doua zi. Traim cu totii in secolul vitezei. Mincam pe fuga, vrem sa facem cit mai multe lucruri in acelasi timp, sintem agitați, nemulțumiți, furioși si, bineinteles, vrem sa dormim cit mai putin si mai bine. O viata atit de agitata duce, insa, la tulburari de somn. Pe termen scurt, privarea de somn duce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Extinderea aplicarii certificatului verde inseamna ingradirea libertații de mișcare a oamenilor sanatoși, ne spune europarlamentarul Maria Grapini. Aceasta arata ca toți cei care au anticorpi, indiferent ca sunt sau nu inregistrați in sistem și indiferent daca au trecut mai mult de 6 luni de la trecerea…

- Ludovic Orban este invitat la Culisele Statului Paralel la o luna dupa ce a pierdut in fața echipei caștigatoare șefia partidului. L-a sabotat Klaus Iohannis? Cine sunt oamenii din spatele președintelui? Legaturi cu lumea sportului, tenis, auto și evident, noul sport național - golf.Puteți vedea emisiunea…

- Valul al patrulea al pandemiei de coronavirus incurca tot mai mult socotelile organizatorilor de competitii sportive. Din nefericire, tot mai multe competitii sunt amanate, anulate sau se desfasoara fara spectatori. Sportivii sunt foarte ingrijorati de aceasta situatie, mai ales ca in vara trecuta lucrurile…

- Traim intr-o lume digitala, fie ca ne dam seama de asta sau nu. Ne urmariți acum datorita tehnologiei digitale. Interacționați digital cand chemați liftul. Sau cand va incalziți mancarea in cuptorul cu microunde.

- Criza provocata de pandemia de Covid-9, dar si cea determinata de inconstienta clasei politice, au dus la imprumuturi in nestire. Astfel ca datoria externa a Romaniei a ajuns la cote alarmante. Trebuie sa le returnam creditorilor cu 6,058 miliarde de euro in plus. Datoria externa pe termen lung a insumat…

- Este foarte greu sa schimbi alimentatia unei persoane. Atat pacientii, cat si medicii, prefera sa ia pastile, tincturi, lichide cu gusturi imposibile, dar sa nu schimbe alimentatia si obiceiurile alimentare.Obiceiurile alimentare reprezinta baza personalitatii noastre.Traim viata la fel cum mancam.Cum…

- Angajații sistemului bugetar pleaca astazi intr-o minivacanța, decisa de Guvern, care a hotarit ca ziua de 30 august curent se considera zi de odihna, iar ziua de 21 august – zi lucratoare, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. „Pentru autoritațile și instituțiile publice, ziua de 30 august 2021…

- Problemele create de valul 4 și de mutația Delta a noului coronavirus starnesc foarte multe ingrijorari, dupa ce la spitalul "Victor Babeș" din Capitala in ultimele zile s-au inregistrat patru decese ale unor barbați cu varste de 32, 37, 53 și 62 de ani, toți nevaccinați și fara comorbiditați.…