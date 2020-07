Peste 1,4 milioane de oameni s-au vindecat de coronavirus la nivel mondial, dar timpul necesar pentru recuperare poate varia de la persoana la persoana. Majoritatea oamenilor vor avea simptome ușoare. De obicei dureaza o saptamina pina la vindecare, poate mai mult. In cazuri mai grave, poate dura mai mult de un an. Medicii britanici de la Centre for Perioperative Care citați de BBC spun ca renunța