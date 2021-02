Cît de sănătos poate fi muștarul Frunzele de muștar conțin fosfor, calciu, magneziu și vitaminele din complexul B. Iar uleiul de muștar este bogat in vitaminele A, B3, B4, B6, D, E, K, P, substanțe glicozide, fitosteroili, substanțe volatile, clorofila, acizi grași polinesaturați, acid linoleic, acizi grași esențiali omega-3, fier, zinc, magneziu, calciu, proteine. Specialiștii spun ca ceaiul din frunzele de muștar ajuta foart Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca diminețile nu sunt tocmai cele mai frumoase momente ale zile, mai ales daca ai avut o noapte grea in care nu ai reușit sa dormi atat cat ți-ai propus sau cat ai nevoie pentru a fi odihnit a doua zi. Totuși, starea ta de spirit din ziua respectiva poate fi influențata negativ de felul…

- Fiindca materia prima din care se formeaza structura parului este o proteina numita keratina, trebuie consumate in cantitate suficienta alimente care ofera corpului elemente pentru producerea acesteia si astfel parul este sanatos, relateaza lalibre.be citat de Agerpres.Magneziul este important, fiind…

- Timisoara si Cluj-Napoca au fost nominalizate in top 20 de orase din lume in care se poate trai sanatos in 2021, intr-un clasament realizat de compania britanica de brokeraj si consultanta DOT Zinc, citat de Mediafax. Situate pe locurile 15, respectiv 16, orasele Timisoara si Cluj-Napoca au obtinut…

- Topul traiului sanatos include și doua orașe din Romania. Timisoara si Cluj-Napoca au fost nominalizate in top 20 de orase din lume in care se poate trai sanatos in 2021, intr-un clasament realizat de compania britanica de brokeraj si consultanta DOT Zinc, citat deMediafax. Situate pe locurile…

- Fostul ministru al Romanilor de Pretutindeni Bogdan Stanoevici a dat explicatii, intr-o conferinta de presa, de ce nu poarta masca de protectie, sustinand ca este sanatos si nici nu incalca legea.

- # Cum influențeaza in mod direct sezonul rece stilul de viața pe care trebuie sa-l adopte pacientul cardiovascular? – In primul rand, scaderea luminii solare (insolației sau luminozitații) scade echilibrul energetic și, implicit, stamina. Apoi, scaderea temperaturii mediului solicita organismul, termostatul…

- Ovidiu Cîmpean, director de Dezvoltare în Primaria Cluj-Napoca și candidat pentru Camera Deputaților, a declarat ca a votat pentru un viitor mai bun pentru Cluj și România. De asemnea, el a lansat un apel la adresa clujenilor, sa…

- O perspectiva pozitiva asupra vieții poate fi un lucru sanatos care te ajuta sa treci prin momente grele. Cu toate acestea, pozitivitatea poate fi toxica, daca este nesincera și va suprimați emoțiile reale. Și asta va poate afecta starea emoționala și mentala. Specialiștii cred ca vibrațiile pozitive…