Cît de periculoase pot fi aragazele pe gaz pentru sănătate? Aragazele pe gaz sint un subiect controversat. Un nou studiu asociaza aragazele pe gaz cu unul din opt cazuri de astm infantil. Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA a declarat ca va analiza posibilitatea de a le interzice, iar republicanii și-au exprimat furia la simpla sugestie. In același timp, politicile federale și de stat urmaresc sa dea un impuls principalului concurent a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, inflatia de consum a incetinit la 26,5% in noiembrie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Pagubele grave aduse infrastructurii energetice a Ucrainei produse de valurile de atacuri aeriene ruse au fost un soc cheie pentru economie in octombrie si noiembrie, a declarat Ministerul…

- Patru ”substante chimice vesnice”, periculoase pentru sanatate, restricționate de Uniunea Europeana din 2023 Din 2023 vor fi limitate concentratiile pentru patru asa-numite ”substante chimice vesnice” din alimente, care prezinta un pericol pentru sanatate. Anunțula fost facut de Comisia Europeana, potrivit…

- Doua comisii legislative, doua avize favorabile cu UNANIMITATE pentru „Mic Dejun Sanatos”, proiectul care imbunatațește Programul pentru Școli al Romaniei, propus de deputatul REPER Catalin Tenița Adoptat de Senat cu 119 voturi din 120, proiectul este acum la Camera Deputaților, for decizional COMUNICAT…

- In spitalele romanești, secțiile in care se desfașoara pe langa asistența medicala și invațamant medical sau cercetare științifica medicala se numesc secții clinice. Pana azi, posturile de șefi de secții clinice se ocupau prin concurs de catre un cadru universitar medical, care putea fi și un asistent…

- Un lipom nu este cancer și, de obicei, este inofensiv. In general, tratamentul nu este necesar, dar daca lipomul va deranjeaza, este dureros sau crește, este posibil sa doriți sa il eliminați.Tipuri de lipom:Literatura de specialitate menționeaza mai multe forme de lipom:• lipomul solitar: este un lipom…

- Maine are loc la Palatul Parlamentului, cea de a doua Conferinta Internationala din Romania pe tema Canabisului Medicinal ndash; abordare multidisciplinara, eveniment ce aduce in dezbatere rolul si beneficiile canabisului utilizat in scop medical, abordarea legislativa a fenomenului precum si accesul…

- In condițiie in care suntem deja in postului Craciunului, o perioada cu restricții alimentare pe care le respecta foarte mulți romani, autoritațile au atras atenția asupra produselor de post care sunt, de fapt, periculoase pentru sanatate. Care sunt concluziile analizei realizate de specialiștii de…

- In vanzare sunt și in hipermarketurile aradene pungi cu spanac și morcovi in magazine, periculoase pentru sanatate. O spune chiar Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor care a anunțat ca exista anumite loturi de spanac și morcovi contaminate in magazine. Profi retrage…