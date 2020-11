Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce evitarea contactului cu ceilalti este una dintre masurile cheie pentru a preveni raspandirea virusului, ironia este ca, probabil, avem nevoie de o imbratisare in 2020 mai mult ca oricand, transmite Science Alert. Deci, cat de periculoasa este cu adevarat o imbratisare in timpul pandemiei?…

- Lucian Domsa a devenit scriitor la 46 de ani, dupa ce a aflat ca este bolnav si trebuie sa faca dializa. A publicat un roman scos in 800 de exemplare si a scris un altul inspirat din perioada cat a fost infectat cu noul coronavirus.

- Grupul elvetian Nestle SA si-a imbunatatit estimarile privind cresterea organica a vanzarilor in 2020, la aproximativ 3%, dupa ce miercuri a publicat rezultate trimestriale peste asteptari, datorita majorarii cererii pentru cafea, mancarea pentru animale si alimente produse pe baza de plante, transmit…

- Daniel Stefan Dragulin, primarul Calarasiului care a pierdut lupta cu noul coronavirus va fi inhumat dupa reguli stricte. Conform unui ordin al Ministerului Sanatatii, in cazul deceselor pacientilor din cauza COVID-19, inmormantarea se face in cel mai scurt timp posibil.

- Salarii reduse, somaj, concedieri asta au indurat multi dintre angajatii din sectorul privat in timpul pandemiei de coronavirus. Dar nu toti angajatii au facut sacrificii in vremea COVID. Sute de angajati din Parlamentul Romaniei, platiti de la bugetul Romaniei, si-au conservat privilegiile si au incasat,…

- Deși preoții au facut apel sa se pastreze distanțarea și credincioșii sa poarte masca, la Timișoara, la procesiunea cu moaștele Sfantului Iosif cel Nou de la Partoș, care a avut loc luni seara, credincioșii au uitat de distanțare.

- In acest context, Rafila trage un semnal de alarma cu privire la orele de muzica. Acestea ar putea fi cele mai periculoase. Mai exact, președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat ca se va recomanda evitarea cantatului in timpul orelor de muzica, de la școala. Rafila…

- Elevii și copiii de gradinița din Timiș (aproximativ 90.000 la numar, inscriși in anul școlar care va incepe in 14 septembrie) vor incepe școala intr-un sistem hibrid. In general, reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș opteaza pentru școala „in ture”, adica doua saptamani vin la cursuri jumatate…