Stiri pe aceeasi tema

- Instalatia de fabricare a mastilor chirurgicale si de protectie de la Uzina de produse speciale Dragomiresti, judetul Dambovita, functioneaza, intr-adevar s-a mai defectat, dar sunt gata un milion de masti si se fac negocieri pentru comercializarea lor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de…

- Intr-o intervenție pe Instagram, Novak Djokovic a precizat ca se infometeaza timp de 16 ore pe zi, iar acest lucru il ajuta sa-și purifice și sa-și curețe organismul. In varsta de 32 de ani, Djokovic a dat aceste detalii intr-o intalnire online cu un medic, Dragan Ivanov, specialist in medicina interna,…

- Dupa ce în urma cu doar câteva luni pe prezenta ce manânca pentru a se menține într-o forma atât de buna, Novak Djokovic a revenit cu noi precizari. Într-un live pe Instagram, liderul ierarhiei ATP a prezentat dieta crunta pe care o ține în aceasta perioada…

- Guvernul australian a lansat aplicația pentru mobil Covidsafe, care le spune utilizatorilor daca au intrat in contact apropiat cu un alt utilizator care a fost confirmat cu coronavirus in ultimele saptamani. Aplicația a fost descarcata de peste un milion de utilizatori in cateva ore.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu pentru Agerpres.

- Manchester United a anunțat astazi faptul ca va continua sa iși plateasca cei 3.000 de angajați pana la finalul lunii aprilie, deși toate meciurile sunt suspendate pana atunci. Oficialii fotbalului englez au anunțat astazi faptul ca niciun meci de Premier League nu va avea loc cel puțin pana pe 30 aprilie.…

- Guvernul a facut calcule și se pregatește pentru perspectiva ca 500.000, chiar pana la un milion de oameni, sa fie trimiși in șomaj tehnic in Romania, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. O parte din șomajul tehnic va fi susținut de la buget. Ministrul de finanțe se așteapta ca aceasta…