(FOTO) Soldați ruși s-au predat Wagner

Un număr de 180 de soldați ruși s-au predat grupării paramilitare Wagner, potrivit unor imagini distribuite pe Twitter. 180 #Russian soldiers surrendered to the Wagnerites. pic.twitter.com/xO2kTTzttQ — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023 The post (FOTO) Soldați ruși s-au predat Wagner appeared first on Cotidianul RO . [citeste mai departe]