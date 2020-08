Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca țarile ar trebui sa ia in calcul noi restricții, dupa ce relaxarea din ultimele doua luni a dus la agravarea pandemiei de COVID-19. Guvernele ar trebui sa fie pregatite pentru revenirea la carantina, spune un reprezentant al OMS. „Multe state reușesc sa…

- Presedintele Academiei Nationale britanice de Stiinta, Royal Society, a declarat ca refuzul purtarii mastii in public ar trebui considerat inacceptabil din punct de vedere social, la fel ca sofatul dupa consumul de alcool sau nepurtarea centurii de siguranta.Corespondentul BBC transmite ca…

- Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, seful Bisericii Anglicane, a declarat pentru BBC 4 ca aceasta organizatie religioasa trebuie sa reexamineze mostenirile lasate de acele personalitati ce au fost onorate cu statui in bisericile britanice. "Unele dintre statui vor trebui sa fie demontate. Unele…

- Acum in Republica Moldova ar trebui de revizuit atitudinea fața de lupta impotriva COVID-19 și de imbunatațit sistemul de prevenire a coronavirusului, deoarece ne aflam la o noua etapa a pandemiei, cind ne putem uita in jur și schimba metodele, detectindu-le pe cele ineficiente și implementindu-le pe…

- In interiorul Partidului Social Democrat a izbucnit un adevarat razboi. Liderul interimar, Marcel Ciolacu a reacționat acid cu privire la președintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici.

- Medicul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si reprezentant al tarii noastre la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat, luni seara, referitor la unele declaratii politice din ultima perioada despre manipularea de catre guvernanti a datelor referitoare la cazurile…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, afirma ca autoritatile ar trebui sa ia in considerare dezvoltarea unor programe pentru abilitati si educatie digitala in vederea sporirii rezilientei economice si sustinerii IMM-urilor, anunța news.ro,…