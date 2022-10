Stiri pe aceeasi tema

- Fiind un eveniment special, Elon Musk a platit o suma pe masura pentru organizarea petrecerii de Halloween de la Castelul Bran. Potrivit ȘtirileProTv, pentru intreaga petrecere s-au cheltuit 2 milioane de euro. Sambata seara, in Poiana Brașov, cu puțin timp inainte de ora 23, pentru invitați a fost…

- O mare petrecere de Halloween, organizata de cel mai bogat om din lume, Elon Musk, are loc in aceasta seara la Castelul Bran. El a inchiriat ”Castelul lui Dracula”, unde a invitat peste 150 de personalitați, actori celebri și oameni de afaceri care domina topul miliardarilor. In organizarea evenimentului…

- Noi detalii din interiorul petrecerii miliardarilor lumii de la Castelul Bran! Elon Musk a angajat un regizor special pentru Dracula’s Experience. Cel mai bogat om din lume va petrece Halloween-ul in Romania alaturi de alți 140 de invitați de seama. Printre aceștia se afla și cateva romance. Cine sunt…

