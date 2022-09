Cisternă răsturnată pe A3, în Chețani Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Luduș au fost solicitați sa intervina duminica, 4 septembrie, in jurul orei 13.45, la un accident rutier care a avut loc in Chețani. "O cisterna care a parasit partea carosabila, intrand in șanțul de pe același sens de mers, pe autostrada A3, pe raza localitații Chețani. Cisterna este … Post-ul Cisterna rasturnata pe A3, in Chețani apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, o autocisterna a parasit partea carosabila și a intrat in șanțul de pe același sens de mers, pe autostrada A3, pe raza localitații Chețani. Cisterna era goala și nu au fost scurgeri de combustibil. La fața locului intervin, pentru asigurarea masurilor specifice…

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc vineri seara pe o strada din localitatea Varlaam, judetul Giurgiu, intre o cisterna si un autoturism. Accidentul aa avut loc aseara in localitatea Varlaam, iar cel care…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina azi, 3 august, in jurul orei 12.29, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din comuna Chețani. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat…

- Pompierii intervin la aceasta ora in mai multe localitați din județul Mureș afectate de vijelia din aceasta dupa-amiaza. Pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Deda intervin pentru indepartarea unui copac cazut pe carosabil in localitatea Rastolița, strada Principala. Pompieri militari din…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Iernut au intervenit miercuri, 6 iulie, in jurul orei 12.10, la un accident rutier care s-a petrecut in localitatea Cuci, pe E60. "Este vorba despre doua autoturisme intrate in coliziune frontala.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 15 iunie, in jurul orei 20.58, la un accident rutier care a avut loc pe DJ 151B, intre localitațile Cerghid și Capalna de Sus. "Este vorba despre un singur autoturism rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu au fost solicitați sa intervina joi, 9 iunie, in jurul orei 15.05, pentru a asigura masuri PSI in cazul producerii unui accident rutier intre un autoturism și un autocamion, pe strada Principala din localitatea Coasta Mare. "In urma impactului,…