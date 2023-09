Cisterna lui Doldurea blochează de mai bine șase ore Valea Oltului Drumul DN7 a fost inchis complet in localitatea Balota, din județul Valcea, unde s-a produs accidentul. Poliția a spus ca accidentul a implicat un camion cisterna care transporta gaz lichid și un tir. Se pare ca a existat o scurgere de combustibil pe drum. ”Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca ar fi avut loc o coliziune intre o cisterna incarcata cu GPL și un autotren, in localitatea Racovița, km 221. Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru monitorizarea și fluidizarea traficului rutier. Traficul este blocat total”, sunt primele informații transmise de polițiști. Din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

