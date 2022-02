Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intrat in alerta și au intervenit, vineri la pranz, in zona in care o cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat. Totul s-a intamplat in județul Prahova, pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, pe sensul catre București, anunța Centrul Infotrafic. Din cisterna s-a scurs combustibil…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- Șoferul care a agresat un biciclist in trafic, in București, și a condus cu el pe capota a fost reținut pentru 24 de ore. „In urma evenimentului inregistrat la data de 06 ianuarie a.c., in care un șofer agreseaza un biciclist in trafic pe o strada din sectorul 6, facem precizarea ca șoferul autoturismului…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- Mall-ul Park Lake din sectorul 3 din Capitala a fost evacuat, dupa ce a fost primita o amenințare cu bomba miercuri, 29 decembrie. In urma efectuarii controlului pirotehnic, nu a fost identificat niciun dispozitiv exploziv. Vor fi ridicate restricțiile de trafic. Activitatea in centrul comercial a fost…

- O persoana a murit, iar patru au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, intre Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova, accidentul a avut loc in localitatea Potigrafu din judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au…

- Protestatarul Cristian Dide este vizat intr-un dosar de trafic de droguri de risc, la domiciliul sau avand loc percheziții, luni dimineața. Surse judiciare afirma ca Dide ar fi fost ridicat din tren pentru a asista la perchezitii. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi, insa au loc perchezitii in…