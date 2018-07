Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane se aflau intr-o mașina care s-a rasturnat duminica la Telești, in județul Gorj. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost soliticat sa intervina la fața locului, unde s-a deplasat un echipaj pentru descarcerare, un ech...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a fost solicitat miercuri seara sa intervina la un incendiu izbucnit la un autocamion parcat in curtea unui agent economic de pe strada Comuna din Paris din municipiul Tg-Jiu.La fata locului s-...

- Maine, 01 iunie 2018, in intervalul orar 10:00-14:00, cu ocazia Zilei copilului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judetului Gorj organizeaza prezentarea tehnicii de interventie utilizata de salvatorii profesionisti in indeplinirea misiunilor specifice, in Piata…

- Prichindeii Gradinitei „Lumea copiilor" din Targu Jiu au vizitat joi, 24 mai, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, actiunea fiind cuprinsa in programul „Scoala Altfel". In timp ce salvatorii s...

- La sfarsitul saptamanii trecute, 140 de elevi din ciclul gimnazial din unitatile de invatamant iesene au participat la faza judeteana a concursului national pe tematica protectiei civile „Prietenii Pompierilor", competitie organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu Inspectoratul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a scos la concurs, pentru completarea deficitului de personal, doua posturi, prin incadrare directa din sursa externa. Este vorba de un post de ofiter la Compartimentul Avizare-Autorizare și u...

- Doua exercitii care au vizat interventia la scurgerea unui produs toxic dintr-o cisterna si salvarea unor persoane izolate de ape in urma unor inundatii au fost efectuate, joi, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Horea' al judetului Mures, in orasul Ludus. Potrivit ISU Mures,…

- Reprezentantii CFR Iasi au demarat verificari in cazul vagonului cu benzina deraiat de pe calea ferata, miercuri seara, in municipiul Bacau. Potrivit informatiilor furnizate, joi, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, pe durata manevrei de transvazare a incarcaturii in alte mijloace…