- O cisterna incarcata cu 31 de tone de combustibil s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, la ieșire de pe autrostrada A3, in județul Prahova. Sunt scurgeri de combustibil. Conform datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, accidentul a avut loc la ieșire din A3 spre Gherghița,…

- O cisterna incarcata cu motorina și un autoturism s-au ciocnit violent, marți, pe DN 24A Barlad-Huși, in apropierea comunei Zorleni, din județul Vaslui. Cisterna s-a rasturnat pe carosabil. In varsta de 18 ani, șoferița autoturismului a ramas incarcerata. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit,…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat in aceasta dimineata pe Drumul National 24A Barlad-Husi, in apropierea comunei Zorleni. Accidentul s-a produs in urma unei coliziuni cu un autoturism, iar potrivit primelor date persoana din masina este incarcerata. Sunt semnalate scurgeri de carburant…

- Un accident in care au fost implicate o cisterna incarcata cu motorina și un autoturism a avut loc marți pe DN 24A, in județul Vaslui. In urma impactului, cisterna s-a rasturnat și sunt semnalate scurgeri de...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1A Ploiești-Brașov, in apropierea localitații Izvoarele, pe sensul catre Ploiești, județul Prahova, a izbucnit un incendiu la nivelul unei autocisterne care transporta biodiesel.Nu sunt scurgeri pe carosabil, dar este…

- Traficul rutier este blocat luni dupa-amiaza pe DN1, in județul Prahova, unde o cisterna incarcata cu biodiesel a luat foc, arata Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incendiul a izbucnit la o cisterna care transporta biodiesel, pe DN1A Ploiești-Brașov,…

- Pompierii militari vor asigura masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor in cursul noptii, pe DE 581, in zona Dobrina, in apropierea municipiului Husi, acolo unde o cisterna incarcata cu GPL, inmatriculata in R. Moldova s-a rasturnat miercuri seara. Imediat dupa producerea incidentului,…

- O cisterna incarcata cu 20 de tone de GPL s-a rasturnat, marti dupa-amiaza, intr-un sens giratoriu din apropierea localitatii constantene Mihail Kogalniceanu, in urma evenimentului nefiind inregistrate persoane ranite si nici scurgeri de combustibil. Traficul in zona a fost restrictionat, relateaza…