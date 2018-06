Stiri pe aceeasi tema

- Angajati ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta si politisti intervin marti seara dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon lichid s-a rasturnat in apropiere de localitatea Horlesti, pe DJ 248B, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca a fost primit un apel la numarul de urgenta 112 prin care se sesiza faptul ca o cisterna incarcata cu dioxid de carbon lichid s-a rasturnat pe drumul de la Horlesi. "Autocisterna a intrat pe contrasens si s-a rasturnat intr-o curba,…

- Salvatorii intervin marti seara dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon lichid s a rasturnat in apropiere de localitatea Horlesti, pe DJ 248B Iasi , potrivit Agerpres.Autocisterna a intrat pe contrasens si s a rasturnat intr o curba, in sens opus de mers. Cel mai probabil, accidentul s a produs…

- O cisterna incarcata cu dioxid de carbon s-a rasturnat marti seara la Horlesti. Este pericol de explozie. Echipe de interventie sunt la fata locului. Drumul a fost inchis de politisti. Sunt doua autospeciale trimise acolo. Doi soferi au fost raniti in urma accidentului si au fost dusi la spital.

- CNSCBT a aratat intr-un comunicat de presa emis ieri ca, in ultimele sapte zile, 35 de copii din judetul Iasi au fost diagnosticati cu rujeola. Pe pozitia a doua, dupa cele mai multe cazuri, se situeaza judetul Buzau, cu 30 de cazuri, iar pe a treia, judetul Vrancea, cu 23 de cazuri. „Numarul total…

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei.

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei, titreaza News.ro. Centrul Infotrafic anunta ca…

- Accident grav in jurul pranzului in judetul Iasi. O cisterna care transporta kerosen a intrat in coliziune cu un autovehicul. O persoana a ramas incarcerata, potrivit anamariavasile.com.Accidentul a avut loc in Schitu Duca.La fata locului au venit mai multe echipaje medicale, echipaje de pompieri si…