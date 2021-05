Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și a lovit violent un copac. Circulația auto pe Drumul Național 79A este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79A, intre localitațile Șicula și Ineu, județul Arad,…

- Un accident grav de circulație a avut loc marți pe DN1, in județul Cluj, intre un autoturism și un camion. O persoana a murit, iar alte doua au fost transportate la spital in stare grava, relateaza Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație joi, pe autostrada A10 Aiud-Turda. Se executa lucrari de asfaltare Traficul va fi restricționat pana la ora 20:00 astazi, 1 aprilie, pe mai multe porțiuni din Autostrada A10, pentru lucrari de asfaltare. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Traficul rutier va fi inchis pe Autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva, intre kilometrii 292 (nod Cunța, județul Alba) și 314 (nod Sebeș Vest), astazi pana la ora 19.00. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se vor continua lucrarile de realizare a Nodului Rutier Sebeș…

- Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, informeaza Poliția Romana. Cei care au drum in zona trebuie sa ia in calcul și eventualele intarzieri provocate de lucrari.. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Traficul este restricționat duminica seara pe DN2, la ieșirea din orașul Urziceni, unde a avut loc un acciden in care au fost implicate doua mașini, informeaza Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost implicate doua mașini…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, in intervalul orar 09:30 – 16:00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 118+500 de metri – 116+500 de metri, pe raza municipiului…

- Șoferul unei mașini a murit, vineri, dupa ce a lovit arcul de triumf de la intrarea in Slatina, județul Olt, iar vehiculul a luat foc imediat. Traficul in zona este blocat. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea…