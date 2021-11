Cisordania: Israelul aprobă construcţia a peste 1.300 de locuinţe pentru palestinieni în „Zona C” Israelul a aprobat luni constructia a peste o mie de locuinte pentru palestinieni in „Zona C”, parte din Cisiordania aflata sub controlul sau exclusiv, la cateva zile dupa ce a autorizat peste 3.000 de locuinte pentru colonisti, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Comitetul de planificare al Administratiei civile a aprobat constructia a peste 1.300 de locuinte pentru palestinieni, dintre care 170 au obtinut unda verde definitiva, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al acestui organism militar insarcinat cu afacerile civile in teritoriile palestiniene ocupate. Aceste proiecte sunt situate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

