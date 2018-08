Cișmele stradale. Reacția londonezilor după reintroducerea lor Foarte rapid, ele s-au dovedit extrem de populare in randul londonezilor, care - in contextul verii toride si al masurilor de reducere a numarului sticlelor de plastic - saluta aceasta initiativa. Fantanile publice erau ceva obisnuit in Londra in perioada reginei Victoria insa intre timp au facut loc sticlelor de plastic, astfel ca in prezent un londonez adult cumpara mai mult de trei sticle de apa pe saptamana, potrivit edilului Londrei. 'Fantanile publice sunt o modalitate simpla pentru a-i incuraja pe londonezi si turisti sa renunte la sticlele de plastic. Unele dintre aceste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

