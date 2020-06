Parlamentul federal al Belgiei a adoptat, in noaptea de joi spre vineri, o rezolutie care solicita guvernului tarii sa pregateasca o lista de ''contramasuri'' in cazul anexarii unei parti a teritoriilor palestiniene de Israel, informeaza postul public de radio si televiziune belgian RTBF.



Guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu urmeaza sa anunte incepand cu 1 iulie strategia sa pentru a pune in aplicare planul american pentru Orientul Mijlociu. Acest plan prevede anexarea de catre Israel a coloniilor evreiesti si a vaii Iordanului si crearea unui stat palestinian…