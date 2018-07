Consulii generali ai Belgiei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Irlandei, Italiei, Spaniei si Suediei si reprezentantul Uniunii Europene in Israel au vizitat joi satul palestinian Khan al-Ahmar din Cisiordania, amenintat de israelieni cu demolarea, relateaza AFP. Politia israeliana le-a interzis diplomatilor accesul in scoala din localitate, finantata de mai multe tari europene. Satul cu 173 de locuitori este situat la est de Ierusalim, iar in apropiere se afla mai multe colonii israeliene. Armata israeliana a prezentat marti populatiei palestiniene un ordin de expulzare. Miercuri, la sosirea utilajelor…