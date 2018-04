Postul de televiziune Look Plus a transmis turul sfertului de finala Lazio-F.C. Salzburg, in comentariul lui Vlad Macicasan. Ca moderator al unor emisiuni cu tematica sportiva, Vlad Macicasan e un om rezonabil. Numai ca asta nu-l califica automat pentru postura de comentator in priza directa, asa cum s-a putut constata cu doua zile in urma.