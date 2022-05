Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei și motorinei a crescut peste 8 lei/l, in mai multe orașe din țara. Situația la pompa Prețul benzinei și motorinei a crescut peste 8 lei/l, in mai multe orașe din țara. Situația la pompa In cursul zilei de astazi, 9 mai, prețul carburanților standard, in Romania, se situeaza intre 7.79…

- Vanzarile s-au accelerat pana la inchidere, indicele de referinta Brent si indicele West Texas Intermediate, de referinta pe piata din SUA, atingand cele mai scazute niveluri de inchidere din 16 martie. Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile in declin cu 5,57 dolari, sau cu 5.2%, la $101,07…

- Cat trebuie sa plateasca romanii pentru legumele lor preferate? Acestea erau in trecut unele din cele mai ieftine și la indemana tuturor pentru o salata simpla de primavara. Cat costa acum un kilogram de castraveți? Prețul este uriaș și pentru roșii, cartofi sau varza. Cei care obișnuiesc sa faca piața…

- Preturile mari la gaze ii determina pe unii romani sa se indrepte, din nou, spre sistemele centralizate de termoficare. Oamenii cer rebransarea, mai ales in orasele unde s-au facut investitii, iar pierderile din retea s-au redus. Astfel, au facturi mai mici decat cei cu centrala proprie. Este drept,…

- Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina undeva in Romania a starnit panica in mediul online. In mai mai multe orașe mari, inclusiv in Timișoara, Cluj, București, Craiova, Brașov, romanii au luat cu asalt benzinariile pentru aș face plinul de frica unei scumpiri…

- Prețul petrolului a crescut luni la cel mai mare nivel din 2008 incoace, iar acțiunile s-au depreciat puternic, din cauza riscului unui embargou asupra importurilor din Rusia și a intarzierilor din negocierile cu Iranul, ceea ce a dus la scumpirea resurselor naturale și amenințarea unui șoc stagflaționist…

- Invazia Ucrainei a provocat un adevarat soc pe pietele financiare europene, care au inregistrat pierderi importante. Preturile la petrol, grau, porumb si aluminiu au explodat. In Europa, bursele de valori de la Frankfurt, Paris, Milano, Londra sau Bucuresti au inregistrat scaderi de aproximativ 4%,…

- Conform indicelui lunar al prețurilor la energie pentru uz casnic (HEPI) elaborat de autoritațile de reglementare a energiei din Austria și Ungaria în cooperare cu compania „VaasaETT” și care înregistreaza prețurile pe kilowatt-ora în gospodariile din 33 de orașe europene,…