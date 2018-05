Stiri pe aceeasi tema

- Ciresele provenite din Turcia si etichetate gresit, prezentat pe Facebook de un cumparator, au fost retrase definitiv de la vanzare intrucat contineau peste limita admisa un alt pesticid decat cele inscrise pe eticheta, respectiv dimetoat, care este considerat nociv. Desi s-a dovedit ca era vorba despre…

- Ciresele provenite din Turcia si etichetate gresit, prezentat pe Facebook de un cumparator, au fost retrase definitiv de la vanzare intrucat contineau peste limita admisa un alt pesticid decat cele inscrise pe eticheta, respectiv dimetoat, care este considerat nociv, transmite News.ro . Desi s-a dovedit…

- Urmare a aparitiei pe retelele de socializare a unei fotografii, potrivit careia ciresele preambalate in caserole a 500 gr, avand origine Turcia "sunt tratate cu imazalil si thiabendazole, coaja nefiind recomandata pentru consum", ANPC s-a autosesizat si a desfasurat prin Comisariatul pentru Protectia…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta, marti, ca a amendat un distribuitor care a introdus pe piata cirese din Turcia despre care s-a spus ca ar fi infestate. ANPC a aplicat amenda pentru „neconformitatea etichetarii produsului”.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta, marti, ca a amendat un distribuitor care a introdus pe piata cirese din Turcia despre care s-a spus ca ar fi infestate. ANPC a aplicat amenda pentru „neconformitatea etichetarii produsului”.

- Romania este invadata in aceasta perioada de cirese din Turcia, tratate cu substante toxice interzise in Uniunea Europeana (UE), care afecteaza grav... The post Atenție la cireșele de import! Fructele sunt tratate cu substanțe toxice care afecteaza grav ficatul si rinichii consumatorilor! appeared first…

- In piețele din Romania au aparut cireșe de import, la un preț piperat. Specialiștii susțin ca acestea ar putea fi extrem de periculoase pentru sanatatea consumatorilor. Pe etichete, cumparatorii sunt avertizați ca fructele sunt tratate cu imazilil și thiabendazole, iar coaja acestora nu este recomandata…

- Inspectorii Autoratatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVA) au depistat, intr-un depozit din judetul Ilfov, aproape 20 de tone de dovlecei contaminati cu reziduuri de pesticide. Dovleceii proveneau din Turcia si s-a inregistrat depasirea limitei maxime admise pentru…