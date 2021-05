Cine are pofta de cireșe proaspete poate sa le gaseasca și pe tarabele din Piata Centrala Sfantul Gheorghe din Piatra Neamt. Daca in urma cu o saptamana 1kg de cirese era pus la vanzare cu 70 de lei, astazi acestea puteau fi cumparate cu 25 de lei. In fiecare zi pretul cireselor grecesti a mai scazut cu 6,5 lei/kg, pierzand in 7 zile 55 de lei/kg. Pe tarabe au aparut și capsunele din zona Satu Mare, care se vand cu prețuri intre 9 -15 lei pe kilogram, in funcție de calitate, starea de prospețime și țara de origine. A.C Cireșe 15 mai Cireșe 24 mai The post Ciresele costa 25 de lei in piata centrala…