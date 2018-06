Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe trei drumuri nationale, in urma ploilor torentiale care au dus la inundarea soselelor, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Astfel, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, circulatia este oprita sambata pe […] The post Circulatie rutiera oprita sau ingreunata pe mai multe drumuri nationale, in urma ploilor puternice. Care sunt zonele afectate și ce vești au meteorologii appeared first on Cancan.ro .