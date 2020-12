Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera in judetul Constanta se desfasoara cu dificultate marti in unele zone din cauza zapezii si a viscolului, utilajele de deszapezire fiind scoase pe teren. Lucratori ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta au intervenit in comuna Ciocarlia pentru repunerea pe carosabil…

- Circulatia este ingreunata sambata la metrou in urma defectarii unui tren la statia Piata Unirii. „Circulatia se desfasoara cu dificultate pe Magistralele 1 (Dristor - Pantelimon) si 3 (Preciziei - Anghel Saligny) de metrou in urma defectiunii unui tren de tip IVA la statia Piata Unirii 1”, anunta Metrorex.

- Circulația feroviara este intrerupta, joi seara, in la intrarea in Halta Bumbești, județul Gorj, din cauza unui tren care circula pe relația București – Deva care s-a defectat, anunța MEDIAFAX.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe secția de cale ferata…

- Primele efecte ale vremii rele au inceput deja. Circulatia rutiera este ingreunata pe Drumul National 2F, Vaslui-Bacau, din cauza apei si a aluviunilor acumulate pe partea carosabila de pe versanti, din cauza precipitatiilor abundente. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vaslui a asigurat utilajele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe șoseaua de centura a municipiului București, in zona stației de alimentare cu carburant OMV Domnești, județul Ilfov, un autoturism a luat foc pe carosabil.Potrivit sursei citate, nu s-au inregistrat victime.…

- Se circula alternativ pe DN1, la km. 247, pe raza localitații Sambata de Jos, anunța IPJ Brasov. Conducatorul unui tir a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un stalp, ulterior, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Tirul era incarcat cu butelii goale. In urma evenimentului rutier…

- JUDETUL BOTOSANI: CIRCULATIE INTRERUPTA PE DN29D, DIN CAUZA UNUI ACCIDENT RUTIER Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN29D Stefanesti – Botosani, pe raza localitatii Stauceni, judetul Botosani, un autoturism s-a rasturnat in decor. In urma impactului, cinci…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, alternativ pe cate un sens, sambata, pe DN 21, la intrarea in Slobozia, județul Ialomița, din cauza lucrarilor la podul peste raul Ialomița. Sunt și restricții pentru vehiculele de tonaj, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…