- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, marti, pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, la kilometrul 11+500 de metri, municipiul Constanta, pe calea 1, se va monta parapetul median. Din acest motiv, traficul rutier este restrictionat pe banda numarul doi, pana la ora 18,00, precizeaza…

- Circulatia camioanelor, restrictionata pe autostrada Soarelui Foto: Arhiva/ Petcu Marcela. Circulatia camioanelor este restrictionata astazi pâna la ora 22:00 pe autostrada Soarelui, pe DN 39 Agigea - Mangalia si pe DN 7, Valea Oltului. Interdictia de trafic greu pe cele…

- Circulația este restricționata, astazi, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva pentru efectuarea unor lucrari, transmite Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Intre km 264...

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

- Circulatia este restrictionata, miercuri, pe A1 Sibiu - Deva, pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, in intervalul orar…

- Circulația este oprita luni dimineața pe DN 10, in zona localitații Siriu, județul Buzau, unde au cazut pietre de pe versanți, și este restricționata pe DN 11 Targu Secuiesc-Onești, unde se intervine pentru defrișari și stabilizarea versanților. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera este restricționata astazi, 16 martie, pana la ora 16:00, pe DN 7 Pitești-Ramnicu Valcea, la kilometrul 144+600 de metri, in zona localitații Cotmeana, județul Argeș. Se executa lucrari de reparații a carosabilului.…