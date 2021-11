Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara anunța restricționarea traficului rutier pe Calea Torontalului. Timp de patru zile se inchide sensul de mers spre Piața Consiliul Europei, respectiv se deviaza circulația pe sensul opus, urmand ca circulația rutiera sa se desfașoare pe cate o banda.

- Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, antreprenorul grec Aktor a turnat in acest weekend primul strat de asfalt in zona alunecarii de teren de la Oiejdea. Grecii de la Aktor au turnat sambata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Turda a transmis ca avanseaza lucrarile de modernizare a strazii Andrei Șaguna, parte a proiectului de mobilitate urbana (coridorul central), care este finanțat din fonduri europene. S-a pus... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Se inchide un nou tronson de pe bulevardul Cetații, traficului rutier, si se deschide un nou front de lucru pe aceasta artera. Incepand de astazi se va inchide circulatia pe bd. Cetatii pe sensul de mers str. Gheorghe Lazar-Calea Torontalului, pentru o perioada de 6 luni. Pe sensul de mers Calea Torontalului…

- Primaria Timișoara anunța inchiderea circulației pe bd. Cetații pe sensul de mers str. Gheorghe Lazar – Calea Torontalului, pentru o perioada de șase luni. Ramane inchis și tronsonul pe care s-a interzis circulația in urma cu doua luni, astfel ca tot sensul spre Torontalului este inchis pentru lucrari.…