Circulație restricționată pe bulevard, în această seară Primaria municipiului Zalau a luat decizia restricționarii circulației pe bulevardul Mihai Viteazul, cu ocazia desfașurarii unui eveniment cu caracter sportiv. Astfel, marți, pentru desfașurarea ediției a XIV-a a Cupei de Vara “Viitorul”, mai exact pentru defilarea echipelor participante, circulația se va desfașura pe bulevard pe o singura banda pe sensul de mers Gara-Centru. “Pentru buna desfașurare a acestei acțiuni, marți, 21 august, in intervalul orar 19.00 – 21.00, pe bulevardul Mihai Viteazul, din zona Salii Sporturilor Gheorghe Tadici pana la Casa de Cultura a Sindicatelor, Poliția Municipiului… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-14 august, la Lugoj are loc cea de-a doua ediție a Festivalului folcloric „Ana Lugojana Junior”. La aceasta ediție a festivalului, organizata de Primaria și Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, in colaborare cu Palmyra Fest Targoviște, participa ansambluri folclorice de copii, premiate…

- Circulatia este restrictionata pe bulevardul Unirii din Capitala, in urma unui accident rutier in care au fost implicate o masina si o motocicleta, informeaza Brigada Rutiera. In urma incidentului, motociclistul a fost ranit, fiind transportat la Spitalul Universitar.

- La Campulung Moldovenesc se va desfașura, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor, in perioada 27 - 29 iulie a.c., cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Intalniri Bucovinene”, manifestare organizata de Primaria municipiului Campulung Moldovenesc, Consiliul Județean ...

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța susținerea prelegerii „Vilnius. Congruențe muzeografice”, in cadrul seriei de conferințe publice „Historia Viva”, de catre dr. Mihaela Simion, arheolog și muzeograf in cadrul Secției de Arheologie Pre- și Protoistorica, Clasica, Medievala și Preventiva. …

- In acest weekend, la Lugoj are loc cea de-a XVIII-a editie a Sarbatorii Berii. Manifestarea, organizata de Primaria și Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, impreuna cu Palmyra Fest Targoviște, va avea loc, conform tradiției, pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor. Evenimentul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna, in colaborare cu Consiliul Judetean Covasna și Primaria Cernat, organizeaza faza județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, care se va desfașura duminica, 10 iunie 2018,…

- Lugojul se pregateste pentru trei zile de festival in plin centru. Primaria a anuntat ca va organiza la sfarsitul saptamanii viitoare o noua editie a Festivalului Berii, astfel ca circulatia va fi blocata in zona centrala a orasului timp de mai multe ore, manifestarea urmand sa aiba loc pe platoul…

- Vineri, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, cei 90 de studenti absolventi din promotia 2018 a Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia si-au luat „la revedere” de la profesori, dar si de la anii de facultate, in cadrul cursului festiv. La ceremonia de absolvire a celei de-a…