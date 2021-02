Circulatia pe A2 este restrictionata pe prima banda, traficul desfasurandu-se pe banda de urgenta, din cauza unui accident ce a avut loc la kilometrul 16 in zona Cernica, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.



In urma accidentului, in care au fost implicate patru autoturisme, nu au rezultat victime, arata sursa citata.



Se estimeaza ca in aproximativ 30 minute traficul va fi reluat in conditii normale.



Conducatorii auto sunt sfatuiti sa respecte semnificatia semnalizarii instituite temporar, circuland cu viteza adaptata conditiilor…