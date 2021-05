Circulaţie restricţionată în Azuga, până spre sfârşitul anului! F. T. Potrivit unei informari a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in perioada 5 mai – 15 decembrie a.c., pe DN1 E60 – KM 135+332, in Azuga, „se instituie restricții de circulație, in scopul CONSTRUIRE POD PE DN1, PLOIEȘTI-BRAȘOV, km 135+332, PESTE PARAUL AZUGA, LA AZUGA”. In contextul amintit, reprezentantii politiei prahovene fac urmatoarele precizari: „Circulația vehiculelor cu masa de pana la 7,5 t se va desfasura astfel: Etapa I: Se inchide partea stanga a podului existent. Sensul de mers Ploiești-Brașov se va devia pe podul metalic, iar sensul de mers Brașov-Ploiești se va… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

