Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment pentru toti soferii: Probleme mari in trafic – VEZI unde este OPRITA circulatia Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe podul vechi de pe DN2, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, iar traficul rutier se desfasoara cu…

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe podul vechi de pe DN2, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, iar traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe A1 Sibiu - Deva, dar si pe DN 58A, in judetul Caras-Severin. Potrivit unui…

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe podul vechi de pe DN2, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, iar traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe A1 Sibiu - Deva, dar si pe DN 58A, in judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți, 24 aprilie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfașoara ingreunat din cauza unor lucrari de reparații și de curațare a rigolelor. Potrivit INFOTRAFIC, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfasoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, traficul este ingreunat pe banda 2 al sensului de mers Pitesti - Bucuresti, intre kilometrii 23 si 27, din cauza operatiunilor de colectare a nisipului din zona mediana, care se vor desfasura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Caras-Severin, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua tiruri care au derapat ca urmare a neadaptarii vitezei la conditiile…

- Trei persoane au fost ranite ușor, potrivit primelor informații, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și doua tir-uri. Evenimentul a avut loc pe DN2 E85, pe raza localitații Slobozia Bradului, in intersecția cu satul Coroteni. Accidentul a fost anunțat la 112, potrivit…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…