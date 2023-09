Stiri pe aceeasi tema

- O garnitura de metrou s-a defectat in aceasta dimineața, in apropiere de stația Gara de Nord. Calatorii au fost evacuați de catre angajații Metrorex, iar circulația a fost reorganizata in sistem pendula intre stațiile 1 Mai - Basarab 2. Intre stațiile Basarab 2 și Gara de Nord nu se circula.”Astazi,…

- Patru stații din capitala au fost dotate cu panouri digitale ce afișeaza informații despre timpul de așteptare a transportului public. Anunțul a fost facut de catre primarul general, Ion Ceban.

- Calea Floreasca și strada Radu Beller din Capitala devin strazi cu sens unic de luni, 14 august, ora 09:00, informeaza Primaria Capitalei, pe Facebook.Calea Floreasca devine sens unic de circulație pe direcția Șoseaua Ștefan cel Mare catre intersecția Calea Floreasca cu strada Ceaikovski, precizeaza…

- O persoana s-a legat marti cu catuse de sina in statia de metrou Piata Unirii 2 din Capitala. Circulatia trenurilor a fost perturbata. Metrorex informeaza ca, in jurul orei 11.20, in statia de metrou Piata Unirii 2, pe linia 2, directia Berceni, un calator a patruns in calea de rulare si s-a legat cu…

- Autoritațile au emis primul comunicat in care detaliaza amploarea intervenției„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu propagare la doua autoturisme in strada D. Minca (in curtea Spitalului Robanescu).Incendiul se manifesta cu flacara violenta și degajari…

- Șoferii ar putea fi nevoiți sa circule, pentru inceput, doar pe "bucațele" din tronsoanele autostrazii de centura a Capitalei, una dintre cele mai așteptate investiții in infrastructura. Autoritațile vor sa deschida traficul pe mai multe loturi, chiar anul acesta.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in zilele cu temperaturi caniculare, de peste 30˚C, este interzisa circulația mașinilor de mare tonaj pe strazile din municipiul Chișinau, in intervalul orelor: 10:00-20:00. Masura impusa de autoritațile municipale are ca scop protejarea invelișului din beton…

- Autoritațile municipale informeaza ca in perioada 26 iunie – 1 august va fi intrerupt traficul rutier la intersecția str. Tighina cu str. Avram Iancu. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație a strazii Tighina. Astfel, in perioada menționata, circulația transportului…