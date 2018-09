Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti Brasov, pe raza statiunilor montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare.Politistii rutieri recomanda conducatorilor auto…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic, respectiv in Busteni, pe sensul catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic, respectiv Busteni, pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza aglomerației, traficul rutier pe sensul de urcare al DN1 Ploiești – Brașov se desfașoara ingreunat intre stațiunile montane Sinaia si Predeal, precum și intre localitatile Nistoresti si Comarnic.

- Circulatia rutiera este ingreunata din cauza aglomeratiei pe Valea Prahivei, pe sensul de urcare, intre statiunile Sinaia si Predeal, precum si intre localitatile Nistoresti si Comarnic.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza aglomeratiei traficul rutier pe sensul de urcare…

- Valorile de trafic sunt intense duminica dupa-amiaza pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre capitala, iar vizibilitatea este scazuta in statiunea Busteni, unde ploua torential, a informat Centrul INFOTRAFIC…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2, intre km 222 si 224, s-au acumulat aluviuni pe suprafata carosabila, ca urmare a ploilor recente din ultimele ore. Circulatia rutiera este astfel blocata pe cele doua benzi ale sensului de mers Adjud catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca in judetul Prahova, pe DN1 Brasov – Ploiesti, pe raza localitatii Busteni, a avut loc o tamponare (nepastrarea distantei de siguranta) in care au fost implicate sase autoturisme. Traficul pe sensul catre Ploiesti…