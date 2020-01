Circulație îngreunată pe un drum național din vestul țării. Un tir a ieșit în decor Circulația este ingreunata pe un drum intens circulat in vestul țarii – DN6. Restricția va dura pana in jurul orei 15.30, din cauza unui tir care s-a rasturnat in afara șoselei. La fața locului, pe DN6, la Armeniș, județul Caraș-Severin, se intervine pentru ridicarea tirului rasturnat. Incidentul de pe șosea s-a petrecut in decursul nopții […] Articolul Circulație ingreunata pe un drum național din vestul țarii. Un tir a ieșit in decor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

