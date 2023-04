Circulație îngreunată pe DN6, după ce în carosabil au apărut fisuri Circulație ingreunata in a doua zi de Pasti pe DN 6, in zona localitații Plugova (județul Caraș-Severin), la km 397, unde pe o porțiune de aproximativ 300 de metri sunt fisuri la partea carosabila, creandu-se o diferența de nivel care afecteaza circulația rutiera. Momentan se efectueaza lucrari pentru remedierea provizorie a situației. In zona a […] Articolul Circulație ingreunata pe DN6, dupa ce in carosabil au aparut fisuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

