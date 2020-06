Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia torențiala de astazi a creat mari probleme pe autostrada care leaga Aradul de Timișoara. Astfel, in urma ploilor abundente, aluviunile scurse de pe un deal, in zona Orțișoara, au acoperit o proțiune a autostrazii, la kilometrul 521. Un strat de mal de aproximativ 30 de centimetri a acoperit o…

- Ploaia torențiala de astazi a creat mari probleme pe autostrada care leaga Aradul de Timișoara. Astfel, in urma ploilor abundente, aluviunile scurse de pe un deal, in zona Orțișoara, au acoperit o proțiune a autostrazii, la kilometrul 521. Mai multe mașini au ramas blocate intr-un strat de mal de aproximativ…

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident cu o cauza mai puțin obișnuita: un porc care a cazut dintr-un camion care transporta animale. Șoferii celor doua mașini, care s-au trezit cu animalul in fața, au incercat sa-l evite, dar asta i-a costat scump. The post Un porc, cauza unui accident pe Autostrada…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident de circulație in aceasta seara, puțin dupa ora 18.00, pe autostrada A1, la kilometrul 472, intre Timișoara și Lugoj. Accidentul s-a produs pentru ca cele doua mașini au incercat sa evite un porc cazut dintr-un autocamion pentru transport animale. La…

- Circulatia este ingreunata, vineri dimineata, pe A1, la kilometrul 28, pe sensul de mers spre Bucuresti de la Pitești, dupa ce un microbuz a luat foc in mers si a ars in totalitate, cele patru persoane aflate in interior reusind sa se autoevacueze in timp util. „In aceasta dimineata (vineri dimineata…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat ca lucrarile de investiții continua pe raza municipiului aratand ca un obiectiv importat este modernizarea strazii Traian Țaranu care se afla in grafic. ”Una dintre strazile din Suceava aflate in proces de reabilitare este strada Traian Țaranu. Pe aceasta…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Timișoara – Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timiș, impreuna cu polițiști de la IPJ Timiș, au desfașurat o acțiune in urma careia au depistat doi cetațeni romani care transportau intr-un autovehicul, spre granița cu Ungaria, zece sirieni care intenționau…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, printr-un apel la 112, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce un autotren cu remorca a fost cuprins de flacari pe DN 69, intre localitațile aradene Șagu și Vinga. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua autospeciale de stingere, șase subofițeri,…