Circulaţie îngreunată în Brașov, Covasna și Harghita din cauza zăpeziii Circulatie ingreunata in Brașov, Covasna și Harghita din cauza zapeziii Foto: Arhiva / Petruț Hîrțescu. Iarna s-a întors în forța și creeaza probleme pe drumurile din centrul țarii. Sunt afectate în special trecatorile montane, dar și zonele mai joase din județele Brașov, Covasna și Harghita. Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov acționeaza la aceasta ora cu utilaje de deszapezire și materiale antiderapante în toate zonele afectate. Soferii care au apucat sa își monteze cauciucurile de vara sunt sfatuiți sa își amâne… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

