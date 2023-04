Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geaona se bucura de o familie implinita și este un tata model pentru copiii lui. Cand ești fiul faimosului politician, regulile de circulație nu sunt prea importante. Ce greșeala a facut Alex Geoana in trafic. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca doreste sa recurga la o rezerva de criza pentru a sprijini fermierii din Polonia, Romania si Bulgaria, destabilizati de afluxul de importuri agricole ucrainene sub liberalizarea temporara a comertului cu UE dupa invazia tarii de catre Rusia.

- Poliția reamintește ca s-au modificat regulile de circulație in sensurile giratorii din Romania. Ce prevede legea Poliția Romana reamintește ca regulile de circulație in sensurile giratorii au fost modificate, schimbarea avand loc in februarie, cu publicarea legii in Monitorul Oficial pe 17 februarie.…

- Dupa 16 ani in care linia nu a fost folosita, miercuri a circulat primul tren Campulung la Tisa-Sighetu Marmației, format dintr-o locomotiva și un vagon ale Cailor ferate Ucrainene – Ukralizniția, insa primul tren de proba a dat peste unele „obstacole” pe drum, scrie ClubFeroviar.ro Trenul ucrainean…

- Gabi Badalau, aroganța suprema pe șoselele din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Gabi Badalau in timp ce iși conducea bolidul de peste 200.000 de euro, fara sa țina cont de regulile de circulație. Avem dovada clara ca iubitul Biancai…

- O investiție de 308 milioane de lei a CNAIR permite Aradului sa rezolve o problema majora: inchiderea inelului de circulație in jurul municipiului. Prin poziția geografica, Aradul este unul dintre județele cele mai tranzitate din Romania. Oraș cu zone industriale puternice, are nevoie de o infrastructura…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu o automacara, in cooperare cu echipaje IPJ, SDN și SVSU Slobozia Bradului, in comuna Slobozia Bradului pentru deblocarea unui tir (incarcat cu mase plastice) derapat pe DN2 E85. – ISU Vrancea La ora 17:44, polițiștii Serviciului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu o automacara, in cooperare cu echipaje IPJ, SDN și SVSU Slobozia Bradului, in comuna Slobozia Bradului pentru deblocarea unui tir (incarcat cu mase plastice) derapat pe DN2 E85. – ISU Vrancea La ora 17:44, polițiștii Serviciului…