- Circulație ingreunata pe DN 68A Coșevița – Margina, din cauza ninsorii abundente. Circulația este ingreunata, miercuri seara, din cauza zapezii, pe DN 68A, dar și pe drumuri din zonele montane din Bihor, Cluj și Hunedoara. De asemenea, ninge abundent și pe...

- Luna februarie aduce prima vacanța școlara din anul 2023. Spre deosebire de alți ani, decizia de intrare in vacanța a fost lasata la latitudinea Inspectoratelor Școlare. CAND intra elevii in vacanțe: Prima vacanța școlara din anul 2023 este in luna februarie. Spre deosebire de alte vacanțe, alegerea…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca din cauza zapezii viscolite, a fost INCHISA CIRCULAȚIA PE MAI MULTE DRUMURI The post Centrul INFOTRAFIC informeaza ca din cauza zapezii viscolite, a fost INCHISA CIRCULAȚIA PE MAI MULTE DRUMURI first appeared on Partener TV .

- Elevii se intorc miercuri la cursuri dupa minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. Unii elevi vor intra iar in vacanța dupa doar opt zile de școala. Școlile se redeschid miercuri dupa minivacanța de Mica Unire. Elevii vor continua cursurile modulului 3. Dupa doar opt zile…

- COD PORTOCALIUInterval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 22 – 18 ianuarie, ora 14Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului, cantitați insemnate de precipitațiiZone afectate: la altitudini de peste 1800 m in Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali și la altitudini intre 1500 m și 1800…

- Organizatorii competitiei internationale de atelaje canine din rasele nordice, care urma sa aiba loc in zilele de 28 si 29 ianuarie in Pasul Tihuta din judetul Bistrita-Nasaud, au anuntat, luni, ca anuleaza evenimentul din cauza lipsei zapezii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Incet, dar sigur, mult mai incet ca suratele din sud sau est dar la fel de sigur, Regiunea Nord-Vest se depopuleaza. Cu 390.000 de oameni pierduți in ultimele trei decenii, cu un județ (Salaj) mai slab locuit ca imediat dupa al doilea razboi mondial, zona dovedește ca nimeni din Romania nu scapa de…

- Traficul rutier se va desfasura ingreunat, miercuri, pe mai multe drumuri nationale si sectoare de autostrada din zona de vest a tarii din cauza unui transport agabaritic, potrivit Agerpres.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, incepand cu ora 02,30,…