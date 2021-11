Circulație îngreunată de ceață pe drumurile din mai multe judeţe Circulatia rutiera se desfasoara, duminica dimineața, in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea și sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Alba, Cluj, Giurgiu, Harghita, Mureș și Teleorman. In unele zone, fenomenul va persista pana la ora 11.00. Centrul Infotrafic anunta ca se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea sub […] The post Circulație ingreunata de ceața pe drumurile din mai multe judete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

