- Academia de Științe Agricole „Gheorghe Ionescu-Sisești” aduce cu ocazia BucharestFoodSummit.ro sute de fermieri, procesatori, antreprenori, retaileri, horecari din toata Romania și Europa de Sud Est.

- Wines of Romania prezinta vinurile romanești intr-o degustare exclusiva la Mundus Vini, Germania La inițiativa Wines of Romania, cinci producatori de vin din Romania participa la cea de-a 31-a ediție Mundus Vini, una dintre cele mai importante competiții de vinuri din lume, ce va avea loc in perioada…

- In Gradina Urbana a Universitații de Vest din Timișoara, a avut loc astazi prima certificare europeana din Romania in domeniul construirii cu pamant, in Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesionala (ECVET/SECEFP). Modulele ECVET de dobandire a competențelor in construirea cu…

- 16 membri ai Ligii Studenților “Pintea Viteazul” din Baia Mare participa, in perioada 12-21 august, la Timișoara, la Forumul Organizațiilor Studențești din Romania, un eveniment organizat de Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania. FOSR este cel mai important eveniment studențesc…

- In perioada 16-30 septembrie, la Dumbravița va avea loc a doua ediție a Simpozionului de sculptura sudata – Dumbravița 2022 , eveniment organizat de catre Filiala din Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, cu sprijinul Primariei Dumbravița, la care vor participa sculptorii Darius Hulea,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC citat de Romania TV. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l a atins in spate, facandu l sa cada la pamant.Atacatorul sau a fost arestat imediat, transmite BBC.…

- DRDP Timisoara informeaza ca incepand de azi circulatia e inchisa pe DN 57, in apropierea localitatii Cozla, din judetul Caras-Severin, pana in 5 iulie. In zona sunt executate lucrari de impușcare cu explozibil in vederea stabilizarii și consolidarii unui versant. Drumul e blocat, mai exact intre km…