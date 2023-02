Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier redeschis parțial pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, intre Cunța și Boița. Se lucreaza pentru deschiderea completa Traficul rutier a fost redeschis pe autostrada A1 intre Cunța și Sibiu, urmand ca in urmatoarele ore sa fie curațata și redata circulației și porțiunea dintre Sibiu și Boița.…

- Potrivit unui bilant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, compania de electricitate a informat ca, pe timpul noptii de sambata spre duminica, s-au inregistrat "defectiuni la 7,8 linii de transport energie electrica, doua posturi transformare in zona Blaj, 21 posturi de transformare…

- Circulatia rutiera a fost inchisa sambata seara, din cauza viscolului, pe autostrada A1, intre Cunta si Boita, o porțiune de 68 de kilometri de pe raza județului Sibiu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Circulația rutiera pe A1 intre Cunța și Boița, INCHISA din cauza viscolului și ninsorilor abundente Circulația rutiera pe A1 intre Cunța și Boița, INCHISA din cauza viscolului și ninsorilor abundente Din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse (10 – 15 m), CNAIR si Poliția Rutiera…

- Circulația rutiera pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu s-a INCHIS intre Cunța și Boița din cauza viscolului și ninsorii Circulația rutiera pe Autostrada A1 Sebeș Turda se inchide pe tronsonul Cunța – Boița din cauza viscolului și ninsorii. Potrivit DRDP Brașov, ninge abundent pe autostrada A1 pe tronsonul…

- Au fost instituite restricții de circulația, miercuri seara, pe DN 7 - Valea Oltului. intre localitațile Lazaret și Boița, din județul Sibiu, dupa ce au aparut fisuri in asfalt, in aceeași zona unde, in 22 ianuarie s-a surpat drumul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, intre Cunța și Mohu. Se efectueaza revizii și intervenții CNAIR anunța marți, 10 ianuarie, instituirea unor restricții mobile pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, intre Cunța (județul Alba) și Mohu (județul Sibiu). Potrivit reprezentanților CNAIR, pana…

- Primul tronson al autostrazii A1 Sibiu - Pitești, circa 13 km de la Sibiu la Boița, a fost deschis circulației rutiere cu aproape patru luni inaintea termenului contractual de finalizare. Constructor este o firma austriaca.